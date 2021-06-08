SON DAKİKA HABERİ: İzmir depreminde 29 kişiye dava
SON DAKİKA HABERİ: İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı. 10’u tutuklu 29 sanık hakkında dava açıldı. Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında ise Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, araştırmalar devam ediyor.
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NTV Haber 08.06.2021 - 12:13| Son Güncelleme : 08.06.2021 - 12:15
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