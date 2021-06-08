SON DAKİKA HABERİ: İzmir depreminde 29 kişiye dava

SON DAKİKA HABERİ: İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı. 10’u tutuklu 29 sanık hakkında dava açıldı. Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında ise Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, araştırmalar devam ediyor.

NTV Haber 08.06.2021 - 12:13 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 12:15

SON DAKİKA HABERİ: İzmir depreminde 29 kişiye dava

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