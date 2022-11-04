SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem: Yaralı sayısı 3'e çıktı

Son dakika haberi! İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı.

Depremde Konak ilçesindeki Selahattinoğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı.

BAKAN SOYLU: 3 KİŞİ PANİKLE ATLAMA SONUCU YARALANDI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.



Deprem bölgesine giden Bakan Soylu, 3 kişinin balkondan atladığı için yaralandığı söyledi. Soylu bir kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.



Soylu 20 kadar binada çatlak olduğunu söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." bilgisini verdi.



TUNÇ SOYER: İLK TESPİTLERE GÖRE ÇOK BÜYÜK BİR HASAR YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" dedi.



BUCA BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI İHBARI YOK



Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.