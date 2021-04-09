SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de askeri uçak düştü

SON DAKİKA HABERİ: İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi askeri uçak, eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Arama kurtarma çalışmasıyla 2 pilot sağ olarak kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı, elde edilen ilk bilgilere göre uçağın motor arızası nedeniyle düştüğünü söyledi.

09.04.2021 - 13:35

SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de askeri uçak düştü

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İzmir’de askeri bir uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü. 

Henüz bilinmeyen bir nedenle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı. 

Kazanın nedeniyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak, ''Elde edilen ilk bilgilere göre Foça’da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı. 

KT-1 tipi helikopter KT-1 tipi helikopter

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı ilk açıklamadaysa şu ifadelere yer verilmişti: 

''İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı''

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