SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de askeri uçak düştü

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İzmir’de askeri bir uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.

Kazanın nedeniyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak, ''Elde edilen ilk bilgilere göre Foça’da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.

KT-1 tipi helikopter

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı ilk açıklamadaysa şu ifadelere yer verilmişti:

''İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı''

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021

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