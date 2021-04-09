SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de askeri uçak düştü

09.04.2021 - 13:35
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İzmir’de askeri bir uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü.
Henüz bilinmeyen bir nedenle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.
Kazanın nedeniyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak, ''Elde edilen ilk bilgilere göre Foça’da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı ilk açıklamadaysa şu ifadelere yer verilmişti:
''İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı''
İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021
VİDEO: KURTARILAN PİLOTLARIN İLK GÖRÜNTÜSÜ