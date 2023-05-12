SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de Folkart Sitesi’nde çıkan yangının sebebi belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: İzmir’in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloktan oluşan Folkart Sitesi’nde çıkan yangın ile ilgili rapor çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin raporuna göre yangın birinci ve ikinci kat arasında koridor aydınlatmasında kısa devreden meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de Folkart Sitesi’nde çıkan yangının sebebi belli oldu
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Son dakika haberi! Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde, 4 bloktan oluşan Folkart Sitesi’nin 8 katlı ve 40 daireli bloğunda 27 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında  çıkmıştı.

Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, site sakinleri binayı hızla tahliye etmişti.

6 kişinin dumandan etkilendiği, 1 kişinin de hafif şekilde yaralandığı yangında can kaybı yaşanmazken, yangın 28 Nisan sabahı saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Tüm dairelerde tek tek inceleme yapan ekipler, elde edilen ip uçları ile toplanan delilleri savcılığa teslim etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numuneler, kundaklama olup olmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin raporuna göre yangın birinci ve ikinci kat arasında koridor aydınlatmasında kısa devreden meydana geldi.

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