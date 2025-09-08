SON DAKİKA HABERİ | İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki polis şehit

Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B.'nin sıcak havaya rağmen üzerinde bir mont ve yüzünü kapatarak olay yerine geldiği görüldü

İKİ POLİS ŞEHİT OLDU



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıda iki polisin şehit olduğunu bildirdi.



Şehit olan polislerden birinin, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir olduğu bildirildi.



Şehit olan diğer polisin ise polis memuru Hasan Akın olduğu açıklandı.

YARALI İKİ POLİSTEN BİRİNİN DURUMU AĞIR



Saldırıda Ömer Amilağ ile Murat Dağlı isimli polisler de yaralandı.



Tedavi altına alınan polislerden Amilağ'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırıda bir vatandaşın da elinden yaralandığını söyledi.



