SON DAKİKA HABERİ | İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki polis şehit
İzmir'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Kötü muamele gördüğünü öne süren 16 yaşındaki saldırgan, kar maskesi takıp karakola ateş açtı. Saldırıda iki polis şehit oldu, ikisi polis üç kişi yaralandı. Yaralı polislerden birinin durumu ağır.
İzmir'in Balçova ilçesinde bir karakola yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi'nde gerçekleşti.
Karakolun önüne gelen 16 yaşındaki E.B., uzun namlulu silahla karakola doğru ateş açtı.
Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın kar maskesi taktığı görüldü.
İKİ POLİS ŞEHİT OLDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıda iki polisin şehit olduğunu bildirdi.
Şehit olan polislerden birinin, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir olduğu bildirildi.
Şehit olan diğer polisin ise polis memuru Hasan Akın olduğu açıklandı.
YARALI İKİ POLİSTEN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Saldırıda Ömer Amilağ ile Murat Dağlı isimli polisler de yaralandı.
Tedavi altına alınan polislerden Amilağ'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırıda bir vatandaşın da elinden yaralandığını söyledi.
SİLAH SALDIRGANIN BABASINA AİT
Elban, lise üçüncü sınıf öğrencisi olan saldırganın daha önce bir suç kaydı olmadığını ifade etti.
Vali Elban, silahın saldırganın babasına ait olduğunu açıkladı.
SALDIRI TERÖR AMAÇLI DEĞİL
Edinilen ilk bilglere göre; 16 yaşındaki saldırgan, bir süre önce bir suçtan ötürü gözaltına alındı.
İddiaya göre; Salih İşgören Polis Merkezi'ne götürülen saldırgan, bir süre sonra serbest bırakıldı.
Saldırgan kendisine kötü davranıldığını öne sürüp, babasına ait pompalı tüfekle karakola ateş açtı.
BİR POLİS İLK ATEŞTE ŞEHİT OLDU
İlk ateşte kapıda duran polis memuru Hasan Akın şehit oldu.
Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu.
Saldırıda iki polis de yaralandı.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polis saldırganı gözaltına alırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılar bölgede inceleme yaptı.
OLAYLA İLGİLİ SEKİZ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak iki cumhuriyet başsavcıvekili ile altı cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.
Silahlı saldırıyı lanetlediğini söyleyen Bakan Tunç, "Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.
