SON DAKİKA HABERİ... İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı

SON DAKİKA HABERİ: İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ... İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı
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Son dakika haberi! 

Konak'tak İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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