SON DAKİKA HABERİ: İzmit’te TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama
SON DAKİKA HABERİ: İzmit’teki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde bir patlama meydana geldi. Patlama planlı tatbikat sırasında yaşandı. NTV yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada ise ilk tespitlere göre, 12 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtildi.
TÜPRAŞ hisseleri, açılışın ardından kayıplarını geri aldı ve yeniden 142 lira civarına yükseldi.
TÜPRAŞ, patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Kompresör bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldiğinin duyurulduğu açıklamada 12 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, rafinedeki diğer faaliyetlerin normal bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Patlama haberinin ardından TÜPRAŞ hisselerinde yüzde 3 düşüş kaydedildi.
Merkezden yapılan açıklamada, patlamanın tatbikat sırasında meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, “Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” denildi.
Patlama sonrasında tesisteki yangın kontrol altına alındı.
NTV yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk." açıklamasında bulundu.
Patlamanın trafodan kaynaklandığı iddia ediliyor.
Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Tesise itfaiye, ambulans ve emniyet güçleri yönlendirildi.
Patlamanın tesisin hangi bölümünde olduğu henüz bilinmiyor.
Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülüyor.
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