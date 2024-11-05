SON DAKİKA HABERİ: İzmit’te TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama

Açıklamada, rafinedeki diğer faaliyetlerin normal bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Patlama tesis içinde hasara neden oldu

14.02

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TÜPRAŞ’ta yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.



Merkezden yapılan açıklamada, patlamanın tatbikat sırasında meydana geldiği ifade edildi.



Açıklamada, “Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” denildi.