SON DAKİKA HABERİ: İzmit’te TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama

SON DAKİKA HABERİ: İzmit’teki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde bir patlama meydana geldi. Patlama planlı tatbikat sırasında yaşandı. NTV yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada ise ilk tespitlere göre, 12 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: İzmit’te TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama
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15.25
TÜPRAŞ'ın borsadaki işlemleri saat 15.25 itibarıyla yeniden başladı.

TÜPRAŞ hisseleri, açılışın ardından kayıplarını geri aldı ve yeniden 142 lira civarına yükseldi.
14.58

TÜPRAŞ, patlamaya ilişkin açıklama yaptı. 

Kompresör bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldiğinin duyurulduğu açıklamada 12 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. 

Açıklamada, rafinedeki diğer faaliyetlerin normal bir şekilde devam ettiği belirtildi.

14.03
Borsa İstanbul'da işlem gören TÜPRAŞ hisseleri, şirketten istenen özel durum açıklaması yayınlanıncaya kadar işleme kapatıldı.

Patlama haberinin ardından TÜPRAŞ hisselerinde yüzde 3 düşüş kaydedildi.
SON DAKİKA HABERİ: İzmit’te TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama - 1 Patlama tesis içinde hasara neden oldu
14.02
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TÜPRAŞ’ta yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Merkezden yapılan açıklamada, patlamanın tatbikat sırasında meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, “Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” denildi.
SON DAKİKA HABERİ: İzmit’te TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama - 2 Tesisten yükselen duman böyle görüntülendi
13.48

Patlama sonrasında tesisteki yangın kontrol altına alındı.

SON DAKİKA HABERİ: İzmit’te TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama - 3 İzmit'teki TÜPRAŞ Rafinerisi
"TATBİKATTA YAŞANAN OLUMSUZLUK" - 13.45

NTV yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk." açıklamasında bulundu.

13.43

Patlamanın trafodan kaynaklandığı iddia ediliyor.

Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA HABERİ: İzmit’te TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama - 4 TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi, Kocaeli Körfezi’nde bulunuyor
13.41

Tesise itfaiye, ambulans ve emniyet güçleri yönlendirildi.

Patlamanın tesisin hangi bölümünde olduğu henüz bilinmiyor.

SON DAKİKA HABERİ: İzmit’te TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama - 5 Rafineriden yükselen duman, karşı kıyıdan görüntülendi
TÜPRAŞ'TA PATLAMA MEYDANA GELDİ - 13.37
İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldi.

Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülüyor.

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