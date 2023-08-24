SON DAKİKA HABERİ: Jandarma komutanlıklarına atama kararı Resmi Gazete'de
SON DAKİKA HABERİ: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na ise Tümgeneral Şakir Uslu atandı.
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