SON DAKİKA HABERİ: Jandarmada FETÖ operasyonu: 100 gözaltı kararı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 08:54 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 09:27

SON DAKİKA HABERİ: Jandarmada FETÖ operasyonu: 100 gözaltı kararı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 40 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 43'ü yakalandı.

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