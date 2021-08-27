SON DAKİKA HABERİ... Jandarma'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

SON DAKİKA HABERİ: Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturması kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'nin halen görev yapan, 36'sının ise görevden uzaklaştırılmış astsubay olduğu bildirildi.

NTV Haber 27.08.2021 - 09:16 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 09:19

SON DAKİKA HABERİ... Jandarma'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

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