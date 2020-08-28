SON DAKİKA HABERİ: Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa ediyor

SON DAKİKA HABERİ: Japon medyası, Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifasını açıklayacağını yazdı.

28.08.2020 - 08:42 | Son Güncelleme : 28.08.2020 - 08:47

SON DAKİKA HABERİ: Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa ediyor

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Son dakika haberi!

Japonya'da yayın yapan kamu yayın kuruluşu NHK, Başbakan Shinzo Abe'nin bu akşam yerel saatle 17.00'da yapacağı basın toplantısıyla istifasını açıklayacağını duyurdu. 

65 yaşındaki Abe'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. 

2007 yılında da sağlık sorunları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden Abe, 2012'de tekrar seçilmişti.

8 yıldır başbakan olarak görev yapan Shinzo Abe, ülkede en uzun süre bu makama sahip olan lider olma rekorunu elinde tutuyor.

Abe'nin oyları, coronavirus süreci ve partisindeki çalkantılı süreç ile birlikte yüzde 30 seviyelerine düşmüştü. 

 Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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