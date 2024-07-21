ABD'de başkanlık yarışı: Joe Biden adaylıktan çekildi

Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti. Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı. Yaşı tartışma konusu olan Demokrat Başkan'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile televizyon tartışmasının ardından adaylıktan çekilmesi yönünde baskılar başlamıştı.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

KAMALA HARRİS'E DESTEK Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden , Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Biden, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı. Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi. Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak. TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA Cumhuriyetçi aday Donald Trump , ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak.” ifadelerini kullandı.

JOE BİDEN KİMDİR?



Joseph Robinette Biden Jr. ya da herkesin bilgidiği adıyla Joe Biden, 20 Ocak 2021'de ABD'nin 46'ıncı Başkanı olarak yemin ederek göreve başladı.



Göreve geldiğinde Amerikan tarihinin en yaşlı başkanıydı. 4 yıllık başkanlık dönemi boyunca da hakkında en çok konuşulan konu yaşlılığı oldu.



Biden, toplumun derinden bölündüğü bir ortamda işbaşı yaptı. Yemin törenine iki hafta kala selefi Donald Trump'ın destekçileri, Biden'ın başkan olmasını engellemek için Kongre binasını bastı. Bu görüntüler Amerikan demokrasinin en kötü günlerinden biri olarak tarihe geçti.



Göreve covid saldgını dönemidne geldi. Oval Ofisteki ilk günlerinde Covid'e karşı aşılamanın artması için yoğun çaba harcadı.



Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden taraf oldu. ABD'nin UNESCO'ya yeniden üye olmasını sağladı. Trump'ın Meksika sınırına ördürmeye başladığı duvarın inşaasını durdurdu.



Biden, Trump'ın çekildiği, İran ile Batı arasındaki nükleer anlaşmaya geri dönmek istediyse de başaramadı.

AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME GÖRÜNTÜLERİ



Başkanlık dönemine damga vuran olaylardan ilki 2021 yazında yaşandı.

Trump'ın Taliban ile yaptığı anlaşmaya uyarak ABD askerlerini Afganistan'dan çekme kararı aldı. Taliban'ın Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesiyle Amerikan askerleri adeta kaçarcasına ülkeyi terk etti.

Çaresiz kalan Afganların ABD kargo uçağına binmeye çalıştığı görüntüler tüm dünyanın hafızasına kazındı.



Biden'ın Afganistan'dan çıkış stratejisi uzun süre tartışılırken, kendi partisinden bile eleştiriler aldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI



Biden dönemine asıl damga vuran olay, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu.

ABD-Rusya ilişkileri, Biden iktidara geldiğinde, Soğuk Savaş'tan bu yana en kötü dönemini yaşıyordu. Biden'ın, 2021'de, Rusya lideri Vladimir Putin'e katil benzetmesi yapması uzun süre tartışıldı.



Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısıyla savaş başladı. Biden, savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'ya tam destek verdi. Hem ABD hem müttefikleri Ukrayna için seferber oldu, Kiev'e yoğun silah desteği sağlandı. Biden'ın, 2023'te Kiev'e süpriz bir ziyareti ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğinin sembolü olarak kayıtlara geçti.



Ukrayna Savaşı'yla birlikte zaman zaman ABD ile Rusya arasında nükleer savaş çıkacağı endişeleri de gündeme getirildi. NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı kapsayan genişlemesi de yine Biden döneminde gerçekleşti.

GAZZE SAVAŞI



Başkanlığının son yıllında Biden'ı en çok zorlayan Gazze Savaşı oldu.

İsrail'e tam desteği nedeniyle yoğun eleştiri aldı. Amerikan üniversitelerinde Gazze'ye destek gösterileri bu dönemin en dikkat çeken görüntüleri olarak kayda geçti.



Biden, Trump'ın Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını geri çekmedi. İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşme için başlattığı İbrahim Anlaşmaları'a ise devam etti. Özellikle İsrail ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişki kurulması için yoğun çaba harcadı.



Çin ile ilişkilerde ambargoları sürdüren hatta genişleten Biden, Tayvan konusundaki çıkışıyla dikkat çekti. Eylül 2022'de Çin'i işgal etmesi halinde ABD askerlerinin Tayvan'ı koruyacağını söyledi.



Pasifik'te Çin'in yayılmacı politikasına karşı adımlar attı. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasındaki stratejik güvenlik diyaloğu grubunun çalışmalarına hız verdi. 2021 yine Çin'e karşı Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında üçlü güvenlik paktı AUKUS kuruldu.

OBAMA DÖNEMİNDE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI



İrlanda kökenli Katolik bir aileden gelen Biden, çok erken yaşta siyasete atıldı. Altı dönem senatörlük yapan Biden, 2008'de Barack Obama ile başkanlık yarışına girdi. Obama'nın başkanlığında iki dönem başkan yardımcılığı yaptı.



İlk eşiyle kızını trafik kazasında kaybeden Biden'ın, büyük oğlu Beau da 46 yaşında kanserden öldü.