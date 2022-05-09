Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Konut finansmanında 3 farklı paket

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye rotasından sapmadan hedeflerine doğru ilerliyor.

Diğer ülkelerden farklı olarak son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü altyapı ile yol haritamıza bağlı kalmayı başardık.

Artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var.

Ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle birlikte kurtardık.

Sınırılarımıza yönelik tacizleri milletimizle püskürttük.

Vatandaşlarımızın hayat pahalılığı sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Dar gelirli insanlarımızın alım gücünün düştüğünün farkındayız.

Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.

Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla insanımızı sahipsiz bırakmayacağız.

Sağladığımız sosyal desteklerin toplamı 5,3 milyar liradır.

Ekonomi programının merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek var.

Bazı ürünlerde fiyat artışları izah edilemeyecek düzeyde, bunlarla mücadele ediyoruz.

Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz.

Üretici-tüketici ilişkisini sağlıklı zemine oturtmak için hazırlanan hal, perakende ve elektronik ticaret kanunları ile ilgili çalışmalar bitmek üzeredir.

Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. İlk kez konut alacaklara birinci el olmak kaydıyla yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.



Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek.

Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.

Müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.



(Yeni pasaport) Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk.

Devletimizin sınırları başkadır, milletimizin gönül sınırları başkadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusun neredeyse yarısı sınırların dışından gelenlerden oluşuyordu.

Biz ensar kültürüyle yetişmişiz, biz muhacir kültürünün ne olduğunu çok iyi biliriz.

3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimizdir, biz onlara sahip çıkacağız.

Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor.

Kimse ülkesini, evini, işini, ailesini, bağlarını sebepsiz yere terk edip yola çıkmaz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...