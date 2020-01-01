Son dakika haberi!

81 ile gönderilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi"ne göre;



-500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.



-Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.

-Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...