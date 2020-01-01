SON DAKİKA HABERİ: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla, kadına şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı.

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Son dakika haberi! 

81 ile gönderilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi"ne göre;

-500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.

-Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.

-Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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