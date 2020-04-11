SON DAKİKA HABERİ: Kadınlara ödenen sosyal yardım miktarı artırıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik. Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık" dedi.
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Anadolu Ajansı 11.04.2020 - 10:46| Son Güncelleme : 11.04.2020 - 11:23
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