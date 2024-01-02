SON DAKİKA HABERİ... Kafes-27 operasyonunda "Şahinler" suç örgütü çökertildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 operasyonunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütününün çökertildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ... Kafes-27 operasyonunda "Şahinler" suç örgütü çökertildi
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Son dakika haberi! 

Bakan Yerlikaya, Kafes-27 operasyonunun ayrıntılarını X hesabında paylaştı.

Devam eden operasyonda örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da aralarında yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat ŞAHİN’in adını kullanan”; ŞAHİNLER" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda;

Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri,

Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları,

Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve

Kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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