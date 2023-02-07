SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, üç ilde 48 saat boyunca araç girişinin durdurulduğunu açıkladı. Oktay,"Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a işi olmayan diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu

Son dakika haberi! 

Deprem bölgesinde arama-kurturma çalışmaları devam ediyor. 

Bölgeye sevkiyatın yapılabilmesi için Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afetle ilgili sevkiyat yapan araçlarla, görevli araçlar hariç bu üç ile girişin saat 11.00 itibarıyla durdurulduğunu açıkladı. 

TAG OTOYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu ulaşıma açıldı. Karayolları'ndan yapılan açıklamada, Gaziantep'e erişimi sağlayan güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi.

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