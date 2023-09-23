SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş'ta merkez üssü Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi! 

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 11.22'de meydana gelen depremin derinliği 8,4 kilometre olarak açıklandı.

Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre; kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ya da mal kaybına yol açmadı.

Depreme ilişkin bir açıklama yapan İçileri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD olmak üzere tüm ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını söyledi.  Yerlikaya, "An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.

AFAD verilerine göre; depremin ardından 3,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu.

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