SON DAKİKA HABERİ | Kamu işçilerinin ikramiye tarihi belli oldu: İki parçada ödeme yapılacak
SON DAKİKA HABERİ: Kamu kurumlarında çalışan işçilere ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 24 Ocak, ikinci yarısı 24 Mart'ta yapılacak. Yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesi 23 Aralık tarihinde yapılacak.
Kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri açıklandı.
2025 yılında kamu işçilerine yapılacak ikramiye (ilave tediye) ödemeleriyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak 2025'te yapılacak. Kalan yarısı ise 24 Mart 2025'te ödenecek.
Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediye ise 23 Aralık 2025 tarihinde ödenecek.
Karar Resmi Gazete'nin 32779 sayısında yayımlandı.
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