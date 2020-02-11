SON DAKİKA HABERİ: Kapıkule'de rekor uyuşturucu yakalaması (Bakan Pekcan açıkladı)

SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapıkule'de 2 ton 70 kg ağırlığında esrar ele geçirildi. Bir rekora imza atıldı. Ülke tarihinde kara kapılarında tek seferde en yüksek uyuşturucu yakalaması oldu" dedi.

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