SON DAKİKA HABERİ: Kapıkule'de rekor uyuşturucu yakalaması (Bakan Pekcan açıkladı)
SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapıkule'de 2 ton 70 kg ağırlığında esrar ele geçirildi. Bir rekora imza atıldı. Ülke tarihinde kara kapılarında tek seferde en yüksek uyuşturucu yakalaması oldu" dedi.
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