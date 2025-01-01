Karadağ'ın eski başkentinde silahlı saldırı

Montenegro'nun eski başkenti Cetinje yakınlarındaki bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. 45 yaşındaki bir kişi silahlı saldırıda 7 kişiyi öldürdü.



Şüphelinin hala firarda olduğu bildirildi.



Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.



Polis, halka sakin olmaları ve evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.



Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, saldırının barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti.