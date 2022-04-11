SON DAKİKA HABERİ: Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem (İstanbul'da da hissedildi)

Son dakika haberi! Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de kaydedilen 4,4 büyüklüğündeki deprem 37,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem Zonguldak'ın yanı sıra Bartın ve Karabük'te de hafif şekilde hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da, Ereğli ilçesi açıklarındaki depreme ilişkin, kentte ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.



İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ



İstanbul'un birçok ilçesinde hafif hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.



Bazı yerlerde esnaf da tedbiren iş yerlerinin önüne çıktı.

VALİ YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.



Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

