SON DAKİKA HABERİ: Karadeniz'deki yangınlar tamamen kontrol altında

Karadeniz'de başlayan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli, 10 hektarı fındık bahçesi olmak üzere toplam 280 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

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Son dakika haberi! 

Karadeniz'de başlayan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Açıklama Traım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Yangın çalışmalarını incelemek üzere Trabzon'da bulunan Pakdemirli, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor. "Karadeniz illerimizdeki yangınlarımız bu sat itibariyle söndürülmüştür. İhtiyaten izlenmeye devam ediliyor. 280 hektar örtü alan zarar gördü. 10 hektarı fındıklık." 

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