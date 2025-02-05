SON DAKİKA HABERİ: Kartalkaya yangın faciası soruşturması: İki kişi daha gözaltına alındı

Son dakika haberi! Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan ve 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.



Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı. İki ismin işlemleri sürüyor.



Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.

Tutuklananlar arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye personeli İrfan Acar'la otelin Genel Müdürü Ahmet Demir de bulunuyor.

RAPORLAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili müfettiş raporlarının tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar.



Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti.



Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi." ifadelerine yer verdi.