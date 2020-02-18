SON DAKİKA HABERİ: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gezi Parkı davası açıklaması

Son dakika haberi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Her şeye rağmen hepimiz Gezi Parkı davasının adaletle sonuçlanmasını bekliyoruz."

"Her şeye rağmen birlikte yaşamayalız."

"Biz hep beraber bu ülkede demokrasiyi savunacağız. Farklılarıyla zenginleşen bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız."

"O çucukların tamamı bizim çocuklarımız. Hapse etsen ne olur? Sen mi kazanırsın, o çocuklar mı kaybeder? Bize düşen gençliği hoşgörüyle karşılamaktır."

"Allah'ın bize verdiği en değerli hazine akıldır."

"Aklı kullanırken liyakat esas alınmalıdır. Birisi karıncayı sorgulayabiliryorsa, birisi kuşu sorgulayabilir, biri Antarktika'yı sorguluyorsa biri çölü sorguluyordur."

"Neden işsizlik var? Biz bunları sormak zorundayız. Neden hapishaneler tıka basa dolu? Neden Ortadoğu bataklığından şehitlerimiz geliyor? Parası olan yurtdışına kaçarken parası olmayan neden yıllarını hapishanede geçiriyor? Neden düşüncelerini açıkladı diye yüzlerce akademisyen atılıyor?"

"Peygamberimiz bir alimin ölümünü bir kainatın ölümüne eş tutar. Bu akademisyenler diyor ki, madem bizi attın, o zaman yurtdışındaki üniversitelere gideyim diyor. Ama ne yapıyor? Pasaportuna el koyuyor. Herkesin elini vicdanına koyması lazım bu konuda."

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