SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı

Son dakika haberi! Yasadışı bahis reklamı yaptığı suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın tahliyesine karar verildi.



Kerimcan Durmaz, 8 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Sosyal medya fenomeni bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kerimcan Durmaz’ın tahliyesine karar verdi.

"YAZIYI INSTAGRAM HESABIMA ETİKETLENİNCE GÖRDÜM"

Durmaz mahkemedeki savunmasında, sanatçı olduğunu ve ayda 500 bin lira kazandığını söyledi.



Menajerine Malta’da konser teklifi geldiğini anlatan Durmaz, “Kabul ettim, YouTube kanalıma içerik çekebileceğimi düşündüm ve arkadaşım Samet’le birlikte Malta’ya gittim. YouTube videoları çektim, sahnem geldi, sahneye çıkacağım zaman arkamdaki LED ekranlara yansıtılabilmesi için USB’yi görevlilere verdim. Fakat haberim olmadan yasa dışı bahis reklamı görseli yansıtmışlar.” dedi.



Söz konusu yazıyı, Instagram hesabının etiketlenmesiyle gördüğünü anlatan Durmaz, “Ben normalde yaptığım tüm sahne performanslarına ekibimle gidiyorum, ancak ekibimin vizesinin olmaması sebebiyle tek gittim. Ekibimdekiler orada olsaydı, söylerdi ve beni sahneden indirirdi.” dedi.

"HANİ CASİNOLAR FALAN" SÖYLEMİ



Durmaz şöyle devam etti:



“İddianamede geçen ‘Hani casinolar falan’ söylemimle ilgili söylemek istediğim şey şu; bana normalde çok fazla şampanya geliyor ama bu sefer istediğim şampanya gelmedi. Ben otelde casino olduğunu öğrendim. ‘Hani casinolar falan?’ tarzında bir söz söyledim, ama istediğim şampanyayı söylediğim yer kesilerek dosyaya konulmuş.



Sahnede benim arkamdaki yasa dışı bahis reklamını gördüğüm iddia edilmiş ama görmedim. Benim arkamı dönme sebebim, şampanyamı getiren kızlara teşekkür etmekti. Gecenin çok ilerleyen saatleriydi, çok yorgundum, dans ediyordum, şarkı söylüyordum.



Zaten teknik olarak da görebileceğim yerde değildi, işin teknik kısmıyla o an ilgilenebilmem mümkün değildir. Hayatım boyunca yasa dışı bahis oynamadım. Mesleğim gereği birçok ülkede sahnelere çıkıyorum.



Ben bu suçu işlemedim, tahliyemi talep ediyorum.”