SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı
SON DAKİKA HABERİ: Malta’da verdiği konser sırasında, sahne arkasındaki LED ekrana yansıtılan yasa dışı bahis sitesi reklamı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 8 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan Kerimcan Durmaz’ın tahliyesine karar verdi.
Son dakika haberi! Yasadışı bahis reklamı yaptığı suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın tahliyesine karar verildi.
Kerimcan Durmaz, 8 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Sosyal medya fenomeni bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kerimcan Durmaz’ın tahliyesine karar verdi.
"YAZIYI INSTAGRAM HESABIMA ETİKETLENİNCE GÖRDÜM"
Durmaz mahkemedeki savunmasında, sanatçı olduğunu ve ayda 500 bin lira kazandığını söyledi.
Menajerine Malta’da konser teklifi geldiğini anlatan Durmaz, “Kabul ettim, YouTube kanalıma içerik çekebileceğimi düşündüm ve arkadaşım Samet’le birlikte Malta’ya gittim. YouTube videoları çektim, sahnem geldi, sahneye çıkacağım zaman arkamdaki LED ekranlara yansıtılabilmesi için USB’yi görevlilere verdim. Fakat haberim olmadan yasa dışı bahis reklamı görseli yansıtmışlar.” dedi.
Söz konusu yazıyı, Instagram hesabının etiketlenmesiyle gördüğünü anlatan Durmaz, “Ben normalde yaptığım tüm sahne performanslarına ekibimle gidiyorum, ancak ekibimin vizesinin olmaması sebebiyle tek gittim. Ekibimdekiler orada olsaydı, söylerdi ve beni sahneden indirirdi.” dedi.
"HANİ CASİNOLAR FALAN" SÖYLEMİ
Durmaz şöyle devam etti:
“İddianamede geçen ‘Hani casinolar falan’ söylemimle ilgili söylemek istediğim şey şu; bana normalde çok fazla şampanya geliyor ama bu sefer istediğim şampanya gelmedi. Ben otelde casino olduğunu öğrendim. ‘Hani casinolar falan?’ tarzında bir söz söyledim, ama istediğim şampanyayı söylediğim yer kesilerek dosyaya konulmuş.
Sahnede benim arkamdaki yasa dışı bahis reklamını gördüğüm iddia edilmiş ama görmedim. Benim arkamı dönme sebebim, şampanyamı getiren kızlara teşekkür etmekti. Gecenin çok ilerleyen saatleriydi, çok yorgundum, dans ediyordum, şarkı söylüyordum.
Zaten teknik olarak da görebileceğim yerde değildi, işin teknik kısmıyla o an ilgilenebilmem mümkün değildir. Hayatım boyunca yasa dışı bahis oynamadım. Mesleğim gereği birçok ülkede sahnelere çıkıyorum.
Ben bu suçu işlemedim, tahliyemi talep ediyorum.”
Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı suçtan zarar gören sıfatıyla, Durmaz ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı.
İddianamede, sosyal medya fenomeninin yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği belirtilmişti.
MALTA’DAKİ KONSER GÖRÜNTÜSÜ “HANİ CASİNOLAR FALAN…”
Hazırlanan iddianamede, Durmaz’ın bilgisi dahilinde çekilen yasadışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz’ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedilmişti.
İddianamede ayrıca, her ne kadar şüpheli Durmaz’ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de Malta’da katıldığı konserde kaydedilen görüntüleri incelendiğinde yasadışı bahis sitelerinin reklam şeklinde LED ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle LED ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada “Hani casinolar falan.” şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.
KERİMCAN DURMAZ SAVUNMASINDA NELER SÖYLEDİ?
Kerimcan Durmaz, emniyetteki ifadesinde iddiaları reddetmişti.
Katıldığı konserin, ülkenin en işlek eğlence yerlerinden birinde gerçekleştiğini anlatan Kerimcan Durmaz, DJ performansı sergilediğini, anlaştığı kişilerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yapacaklarından haberdar olmadığını savunmuştu.
“Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led de Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led de bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim.” diyen Kerimcan şöyle devam etmişti:
“Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım.
Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum.
Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim.
Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım.
Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı.”
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