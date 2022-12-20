SON DAKİKA HABERİ: Kiev'de mahsur kalan iki kargo uçağı yurda döndü

SON DAKİKA HABERİ: Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Kiev'de 10 aydır mahsur kalan A400M tipi iki kargo uçağı Türkiye'ye döndü.

SON DAKİKA HABERİ: Kiev'de mahsur kalan iki kargo uçağı yurda döndü

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kiev'deki Borispor Havaalanı'nda 10 aydır mahsur kalan A400M tipi iki nakiye uçağının 'ye döndüğünü duyurdu.

MSB, insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.

Bakanlık, iki uçağın Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Kiev'de mahsur kalan iki kargo uçağı yurda döndü - 1

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama gelmişti. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaştan dolayı Ukrayna’da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda. Hamdolsun. Sağ salim, selametle gelsinler." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Kiev'de mahsur kalan iki kargo uçağı yurda döndü - 2

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