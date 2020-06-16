SON DAKİKA HABERİ: Kılıçdaroğlu konuşuyor

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(Adalet Yürüyüşü'nün 3. yıl dönümü) Biz bu yürüyüşü tek bir çocuk daha yatağa aç girmesin diye yaptık. Tek bir gazeteci daha kalemini satmasın diye yaptık.

Sözlerime Bingöl depremi ile başlayacaktım aslında. 18 yıldır ders almadınız mı allah aşkına? Nasıl bir devlet yönetiminiz var sizin? Bakın, AK Parti'ye en çok oy veren yerler deprem bölgesi. Anlayamadığım şey de şu doğarken eşit doğduk, ölürken de eşit olacağız. Nedir bu rant kavgası. Deprem de rahmetli Ecevit'in toplanma alanlarını bile kullanıma açtılar.

SALGIN İLE MÜCADELE

Sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sorunları var biliyorum ancak endişelenmesinler. Biz sorunu da çözümü de biliyoruz. Bütün belediye başkanlarına bir kez daha teşekkür ederim. Her belediyemiz tarih yazdılar. Yasak getirdiler, paralarına el koydular ama onlar engel atladılar. Bizim bu noktada en çok üzüldüğümüz şey esnafın bile paraya muhtaç olması oldu.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Bir yerde haksızlık varsa, gazeteciler onu haber yapar. Medya özgürlüğü dünyanın dört bir noktasında kilit bir kavramdır. Bizim anayasımızın 28.maddesi: Basın hürdür, sansür edilemez. Devamında ise devlet basın ve haber alma hürriyeti sağlayacak tedbirler alır. Şimdi nasıl, bu durum tam tersi. Anayasaya tam ters noktada hareket ediyorlar. Geçen hafta iki gazeteci. Önce gözaltına alındı 4 gün bekletildi, biri de tutuklandı. Müyesser Yıldız, önce casusluktan , ama bulamadılar. Libya'a askere gönderilmesi herkesin bildiği bir olay. Ama Türkiye bilmesin. Neden Saray rahatsız olur. Öyle bir noktaya getirdiler ki, medyanın yüzde 99'u havuz medyasına döndü.

Daha sonra noldu, sosyal medyayı nasıl ele geçirebilir diye baktılar. 7 bin trol. Onlarda kamuoyu oluşturmaya çalışmışlar. Medya bitti bir de trol ordusu çıktı. Ancak yine yapmamıyorlar.

KADINA ŞİDDET

Covid sürecinde de kadına şiddetin boyutlarının büyüdüğünü görüyoruz. 510 bin 114 kadın için koruma kararı verildi bu süreçte. Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Senin de bu noktada bir sorumluluğun yok mu? Artık dur deme zamanın gelmedi mi? Tencereniz kaynamıyorsa, çocuğun aç giriyorsa yatağa sebebi Saray sosyetesi yüzündendir. Elin oğlunun bir eli yağda bir eli balda. Bu memleketi bu hale kim getirdi? Haber yaptı at içeri, itiraz etti al içeri... 20 Temmuz sivil darbesinin doğal sonuçları bunlar. Ancak bunları aşacağız. Mücadele edeceğiz.

Devlet yönetiminde liyakat dediğimiz bir durum vardır. Adalet ve liyakat kardeş sözcüklerdir. Likayat işi ehline vermektir. Liyakat ile yönetilmiyorsa o devlette adalet yoktur. Ameliyathaneye girmek için tıp fakültesine girmek gerekiyor.