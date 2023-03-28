SON DAKİKA HABERİ: Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ziyaret edecek

MYK'YI TOPLAYACAK



Memleket Partisi liderinin partisinin merkez yönetim kurulunu toplayacağı da öğrenildi.



Peki Muharrem İnce yarıştan çekilme kararı alırsa süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre, 30 Mart Perşembe gününe kadar itirazlar devam edecek.



SON TARİH 30 MART



31 Mart Cuma günü ise kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bu nedenle 30 Mart mesai bitimine kadar adaylıktan çekilmezse Muharrem İnce'nin ismi oy pusulasında yer alacak.

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