SON DAKİKA HABERİ: Kılıçdaroğlu'dan bildiri açıklaması: Sahte gündemler tutmaz

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Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisi siyasetin gündeminde.

CHP'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan da bir açıklama var. "AKP’nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz" diyen Öztrak, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın."