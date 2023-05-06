SON DAKİKA HABERİ: Kılıçdaroğlu'ndan staj ve çıraklık mağdurlarına düzenleme vaadi

Son dakika haberi! Millet İttifakı'nın 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesindeki "Büyük İstanbul Buluşması", Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği "Adalet Yürüyüşü"nün bitiş noktası olan Maltepe'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Hiç kimseyi aryırmadan, ötekileştirmeden 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, size söz veriyorum.

Gençler, ilk kez bu seçimde oy kullanacaksınız ve bu ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz. Bu ilkeye sözüm söz baharı ve huzuru getireceğim, sözüm söz, KHK'lılara bahar gelecek mi? Hiç şüpheniz olmasın. Adaleti her ortamda sağlamak zorundayız. Hepimiz adalete susadık hepimiz adalet istiyoruz.

ÇIRAKLIK VE STAJ MAĞDURLARINA DÜZENLEME VAADİ

Ben sizler gibi yaşıyorum, sizler gibi mütevazı bir hayatım var. Saray'a gitmeyeceğim, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda yerimiz Çankaya olacak, Mustafa Kemal'in mütevazı yeri olacak. En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine uğurlayacağız.

Staj ve çıraklık sorununu çözeceğim. Çalıştınız, kazandınız prim yatırtmadılar, borçlanma imkanı getireceğim hiç merak etmeyin.



428 milyar doları götürdüler, onlardan o parayı kuruşu kuruşuna alacağım ve size teslim edeceğim. Ben kul hakkı yemem, kimseye de yedirmem. Kul hakkı yiyenin de burnundan fitil fitil getireceğim.

Uyuşturucu baronlarına da bir şey diyemiyorlar. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...