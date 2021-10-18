SON DAKİKA HABERİ: Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklaması yargıya taşınıyor

Son dakika haberi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklaması yargıya taşınıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun 'Bürokratlara yaptığı çağrı' videosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Oktay, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu şu sözlerle aktardı:



"Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır."

"PAZARTESİ İTİBARIYLA DURUN"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda bürokratlara yönelik şunları söylemişti:

"Unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun."