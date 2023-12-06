SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan yakalandı

#İngiltere tarafından,

🟥İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN İstanbul’da yapılan “KAFES -16” Operasyonuyla yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/F4p6HhfFGD