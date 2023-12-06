SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı ali Yerlikaya İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan "KAFES -16" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütü"nün Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan "KAFES -16" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

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