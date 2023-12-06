SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütü"nün Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan "KAFES -16" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
#İngiltere tarafından,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 6, 2023
🟥İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN İstanbul’da yapılan “KAFES -16” Operasyonuyla yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/F4p6HhfFGD
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