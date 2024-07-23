SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan “Sevkan Çele” kod adlı Yusuf Kalkan’ın da aralarında bulunduğu 4 PKK’lı teröristin Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Harekatta 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan “Sevkan Çele” kod adlı Yusuf Kalkan’ın da bulunduğu öğrenildi.

Kalkan’ın silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.

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