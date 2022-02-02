SON DAKİKA HABERİ: Kış Kartalı harekatının ayrıntıları belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Kış Kartalı harekatında 60'a yakın hava aracının katıldığı bildirildi. Üç bölgede yürütülen operasyonda 80 hedef tahrip edildi. Vurulan hedefler arasında PKK'nın sözde yöneticilerinin toplandığı bir karargah da var.

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 15:05 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 15:16

SON DAKİKA HABERİ: Kış Kartalı harekatının ayrıntıları belli oldu

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PKK'ya "Kış Kartalı" harekatı

PKK'ya "Kış Kartalı" harekatı

Son dakika haberi! 

Irak ve Suriye kuzeyindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekatı yapıldı.

Harekatın ayrıntıları da belli oldu.

Harekatta 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı.

Kış Kartalı Harekatı'nda uçaklar, 165 kilometre derinlikteki Karacak, 85 kilometre derinlikteki Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'te, teröristlere ait hedefleri eş zamanlı vurdu.

Kış Kartalı Harekatı'nda 60 civarındaki hava aracı görev aldı, 3 farklı bölgedeki 80'e yakın hedef tahrip edildi.

Operasyon sırasında terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de bulunduğu bir karargahın vurulduğu bildirildi. Operasyon sırasında terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

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