SON DAKİKA HABERİ: Kış lastiği zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım'a çekildi

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valiliği, 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak kış lastiği zorunluluğunun 25 Kasım'a çekildiğini bildirdi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre pazar günü İstanbul'da kar yağışı görülebilir.

SON DAKİKA HABERİ: Kış lastiği zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım'a çekildi
Meteoroloji paylaştı: İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji paylaştı: İstanbul'a kar geliyor

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Son dakika haberi! Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması öne çekildi.

İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini bildirdi.

Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNDA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 25 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

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