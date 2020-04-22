SON DAKİKA HABERİ: Kısıtlama öncesi fırsatçılara denetim

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Bu gece başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesinde sıkı denetimler yapılacak.

30 büyükşehir ve Zonguldak başta olmak üzere ülke genelinde bugün marketler, pazar yerleri ve fırınlardaki salgın önlemleri denetlenecek.

Saat 15.00 ile 24.00 arasında yapılacak uygulamayla salgın ve Ramazan ayını bahane ederek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmeler de denetlenecek. Bu iş yerlerine yönelik adli ve idari işlem uygulanacak.

52 BİN 220 PERSONEL İLE 3 BİN 321 NOKTADA



Denetimlere 30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ve 219 dedektör köpek katılacak. Önceden tespit edilmiş 3 bin 321 noktada denetim yapılması planlanıyor.

TOPLU TAŞIMAYA DA DENETİM



Denetimlerde ayrıca, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığına bakılacak.



UYMAYANA CEZA



İçişleri Bakanlığınca yapılacak denetimlerde, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine adli ve idari işlem uygulanacak.



SOKAK KISITLAMASI 4 GÜN