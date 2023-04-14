SON DAKİKA HABERİ: Kobani davasında istenen cezalar belli oldu

Son dakika haberi! Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 36 sanıklı davada esas hakkında mütalaa açıklandı.



Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

KOBANİ OLAYLARI NEDİR?



2011'de Suriye'de iç savaşın başlaması terör örgütü için fırsat oldu. DAEŞ'in saldırıları sonrası PKK'nın Suriye kolu YPG, Rojava olarak adlandırılan bölgede sözde Afrin, Kobani ve Cezire kantonlarını oluşturdu. DAEŞ'in saldırıları sonrası ortam gerildi. Terör Örgütü DAEŞ'in PKK'ya karşı Kobani içine kadar girmesi sonrası gerilim Türkiye'ye sıçramaya başladı. DAEŞ'in saldırılarını bahane eden HDP, 6 Ekim'de ülke çapında sokak eylemi çağrısı yaptı. O çağrıdan sonra ortalık savaş alanına döndü. Bu çağrı ise sonu ölümlere varacak bir şiddeti doğurdu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sokağa çıkan gruplar, önlerine geleni yakıp yıktı. Göstericiler okullara, bankalara zarar verdi. Eylemlerde hem güvenlik güçleriyle göstericiler hem de bazı yerlerde göstericilerle onlara karşı çıkanlar arasında çatışmalar yaşandı.

2 POLİS ŞEHİT OLDU, 35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, 35 kişi hayatını kaybetti. 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi de 761 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü ve üç arkadaşı da vardı. 4 genç bir grubun saldırısına uğradı. DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cenazelerine bile işkence yapıldığı belirlendi.



Olayların ardından bin 600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı. 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanun'una muhalefet" suçu işlendi. Azmettirici olan terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları ile bazı hakkında da soruşturma başlatıldı. Olayların yaşandığı dönemde HDP Eş Genel Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı.



Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 25 Eylül'de eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Aralarında belediye başkanı da olan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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