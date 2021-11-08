SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.



AFAD: 3 METRUK BİNADA HASAR OLUŞTU



AFAD, depremin ardından 3 metruk binada hasar olduğu bilgisinin alındığını ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.



BAKAN KURUM: DURUMU TAKİP EDİYORUZ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, depremin ardından gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Konya Valiliğince, Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.



Konya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5,1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



BELEDİYE BAŞKANI ALTAY: BİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİLGİ YOK



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuya ilişkin açıklamasında gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Deprem, zannediyorum 10-12 saniye kadar sürdü. Meram bölgesinde olduğu için biz de şiddetli bir şekilde hissettik. Şu an itibarıyla bize aktarılan herhangi bir olumsuz bilgi yok. Tüm itfaiye ekiplerimiz bölgelerinde incelemeler yapıyorlar. Vatandaşlarımız lütfen panik olmasın. Elimize ulaşan bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız lütfen resmi kurumlardan, bizlerden aldıkları bilgilere göre hareket etsinler. Hem AFAD'ımız, hem bizler, hem de Çevre Bakanlığımız bütün birimlerimizle süreci takip ediyoruz."



TÜM KENTTE HİSSEDİLDİ



Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm kentte yoğun olarak hissedildi.



Çocuklarını, evcil hayvanlarını alan vatandaşlar, sokaklara çıktı.