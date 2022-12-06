SON DAKİKA HABERİ: Konya'da askeri uçak düştü

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F5 tipi bir uçak Konya kent merkezi yakınlarında düştü.



Cezaevi yakınında boş bir yere düşen uçağın pilotu, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle yere indi.



Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Kuş çarpması sonucu F5 uçağının motorlarının durduğunu açıklayan MSB, "Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENEDE KAZA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Nisan 2021'de de Konya'da akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi bir gösteri uçağı eğitim uçuşu sırasında düşmüştü.

Kazada pilot yüzbaşı Burak Gençcelep şehit olmuş ve bu Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi olarak kayıtlara geçmişti.

Daha önceden 13 Mart 2012 yılında meydana gelen kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer hayatını kaybetmişti.