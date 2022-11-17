SON DAKİKA HABERİ: Konya'daki aile katliamı davasında karar açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Konya'da geçen yıl aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Konya'daki aile katliamı davasında karar açıklandı

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Son dakika haberi! Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi.

Mehmet Altun 30 Temmuz 2021'de, uzun süredir husumetli olduğu Dedeoğlu ailesine silahlı saldırı düzenlemiş, 7 kişiyi öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Altun, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanıyordu.

SON DAKİKA HABERİ: Konya'daki aile katliamı davasında karar açıklandı - 1

Hakında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü.

Son savunmaların ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Mehmet Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası aldı.

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