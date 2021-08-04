SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca BioNTech aşılarında yaşanan sevkiyat sorununun Çarşamba günü aşılacağını söylemişti. Bugün aşılar gelmeye başladı. Bilim Kurulu da bugün son durumu değerlendirmek üzere toplanıyor.

NTV Haber 04.08.2021 - 11:17

SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

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Son dakika haberi!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor.

Edinilen bilgiye göre 2 milyona yakın BioNTech aşısı Ankara'ya ulaştı ve aşıların illere sevkiyat başladı.

Sağlık Bakanı Koca, üretim sorunu nedeniyle sevkiyatta gecikme olabileceğini söyleyerek "randevusuz BioNTech aşısı olmaya gelmeyin" uyarısı yapmıştı.

Sevkiyatın tekrar başlamasıyla randevular da verilmeye başlandı. Bilim Kurulu da bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. 

Vaka sayısındaki artış, aşılamada son durum, aşı olmamış kişilere yönelik olası önlemler gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

Bakan Koca toplantıdan sonra yazılı açıklama yapacak.

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