SON DAKİKA HABERİ: Kosova ile 1 milyar euroluk ticaret hedefi

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Alvin Kurti'yle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. İki lider basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdikten sonra kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nun Kosova'daki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik işbirliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca iki ülke arasındaki 610 milyon euro olan dış ticaret hacmini, 1 milyar euroya çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Kosova'yı tanıyan ikinci ülke olarak uluslararası alanda hak ettiği alana erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kosova'nın NATO ve AB üyelik vizyonunu destekliyoruz. Görüşmelerimizde siyasi ilişkilerimizin yanısıra ekonomi, ticaret, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarını istişare ettik.

FETÖ'YLE MÜCADELE

FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetleriyle ilgili olarak sevgili dostumdan çok daha farklı bir gayret istedim.

1 MİLYAR EUROLUK TİCARET HEDEFİ

Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız. Ticaret hacmimizde olumlu bir ivmeyi yakaladık. Geçen sene 610 milyon euro olan dış ticaret hacmini 1 milyar euroya ulaştırmamız gerekiyor.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, barışçıl ve yapıcı tavırlar sergilemesini bekliyoruz. Türkiye, bölgenin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya hazırdır.



Kosova Başbakanı Kurti'nin açıklamalarından öne çıkanlar;



NATO'nun Kosova'ya müdahalesi konusunda oynadığı rol için Türkiye'ye her zaman müteşekkir olacağız. Bu müdahale soykırımı durdurmuştur. Sayın Erdoğan'a bize verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Bizi, AB, NATO ve Avrupa Konseyi sürecinde desteklemiştir. Avrupa kıtasının geçirdiği kritik süreç bizi birleştirmektedir. Türkiye bizim için önemli ekonomi ve ticaret ortaklarından biridir.



Şu andaki işbirliğimizi daha yüksek potansiyele ulaştırmak için kullanabiliriz. Türk toplumu bizim toplumsal, kültürel mozaiğimizin bir parçasıdır. Kosova'nın refahı için katkıda bulunmaktadır.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...