SON DAKİKA HABERİ: Kurban Bayramı'nda cezaevlerine açık görüş

SON DAKİKA HABERİ: Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

Haberler 07.07.2022 - 09:27

SON DAKİKA HABERİ: Kurban Bayramı'nda cezaevlerine açık görüş

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Adalet Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Başsavcılıkları'na gönderilen genelgeye göre, dolayısıyla 11-15 Temmuz'da cezaevlerinde açık görüş gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.

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