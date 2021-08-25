SON DAKİKA HABERİ: Kuvvet komutanlıklarındaki atamalar Resmi Gazete'de

SON DAKİKA HABERİ: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 1. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Kemal Yeni, 3. Ordu Kumutanlığı'na Korgerenal Yavuz Türkgenci atandı.

ntv.com.tr 25.08.2021 - 05:12

SON DAKİKA HABERİ: Kuvvet komutanlıklarındaki atamalar Resmi Gazete'de

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