SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Irak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 28.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 09:10

terör operasyon.jpg
Arşiv

Son dakika haberi!  Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.

Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatıyla teröristler etkisiz hale getirildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...