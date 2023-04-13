SON DAKİKA HABERİ... Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis kazası: Trafik tek şeritten sağlanıyor
SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Başakşehir istikameti Cebeci Tüneli'nde bir servis aracı kazaya karıştı. Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı tek şeritten sağlanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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