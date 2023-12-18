SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kazanın ardından direksiyon kabininde sıkışan otobüs şoförünü kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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