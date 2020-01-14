SON DAKİKA HABERİ: Libya Başbakanı Sarrac İstanbul'a geldi

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Libya'da ateşkes için görüşme trafiğinde yeni bir gelişme yaşandı.
Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac, Moskova'daki görüşme sonrası İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ocak'ta Sarrac'ı kabul etmişti.
Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter'in dün üzerinde uzlaşılan ateşkes metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını açıklamıştı.