SON DAKİKA HABERİ: Libya Başbakanı Sarrac İstanbul'a geldi

SON DAKİKA HABERİ: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac, Moskova'daki görüşme sonrası İstanbul'a geldi.

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Son dakika haberi! 

Libya'da ateşkes için görüşme trafiğinde yeni bir gelişme yaşandı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac, Moskova'daki görüşme sonrası İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ocak'ta Sarrac'ı kabul etmişti.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter'in dün üzerinde uzlaşılan ateşkes metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını açıklamıştı.

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