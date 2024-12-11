SON DAKİKA HABERİ: Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Son dakika haberi! Lütfü Savaş, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından CHP'nin İstanbul'da yaptığı ve DEM Eş Genel Başkanlarının da katıldığı mitinge sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Savaş, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerinin ardından CHP, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Savaş'ı "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etti.

Disiplin Kurulu da yaptığı son toplantıda, Savaş'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.